Bomba d’acqua a Orbetello: strade interrotte e case allagate

Una notte di paura tra Albinia, Talamone e la Giannella. Protezione Civile e Croce Rossa in prima linea per soccorrere la popolazione.

Orbetello: Una notte difficile per il territorio comunale di Orbetello, colpito da un violento nubifragio con precipitazioni eccezionali che hanno provocato allagamenti diffusi, strade interrotte e la fuoriuscita di torrenti e canali. Numerosi anche i disagi legati alla mancata manutenzione di tombini e canalizzazioni, intasati da arbusti e detriti.

La Protezione Civile della Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento – è stata attivata dall’Amministrazione comunale, in virtù della convenzione in essere. Per ore, nella notte scorsa, volontari e collaboratori, coordinati dal delegato alla protezione civile Massimiliano Giusti e dal delegato area 1 Mauro Pasquarelli, hanno operato senza sosta per prestare aiuto alla popolazione, monitorare le zone più colpite e mettere in sicurezza aree sensibili.

Gli interventi hanno interessato diverse località: Orbetello, lo Scalo, Albinia, Ansedonia, Talamone, Fonteblanda e la Giannella. Tra i danni segnalati, abitazioni e garage allagati, viabilità interrotta e numerosi disagi per residenti e attività commerciali. All’interno di un ristorante, gli avventori probabilmente preoccupati per l’avanzare dell’acqua, sono stati accompagnati fuori e messi in sicurezza dalla squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Orbetello. Una persona era rimasta ferma con l'auto, l'acqua stava salendo e aveva già invaso l’abitacolo, nel centro abitato di Albinia, ed è stata soccorsa dalla squadra dei VVF che ha estratto il conducente dall'auto e rimosso il mezzo per liberare la viabilità.

Sempre più frequenti le cosiddette “bombe d’acqua”, ormai divenute una drammatica conseguenza dei cambiamenti climatici, che mettono a dura prova comunità e territori. La conta dei danni è attualmente in corso, coordinata dall’assessorato alla protezione civile del Comune di Orbetello.