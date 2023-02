BolsenArte Winter, in scena “Le relazioni pericolose”

Domenica 12 febbraio, alle 18, al teatro San Francesco. Lo spettacolo Corinne Clery e Francesco Branchetti è a ingresso libero



Bolsena: Approda al teatro San Francesco, per BolsenArte Winter, il 12 febbraio, alle 18, la storia di intrighi, passione e gelosie “Le relazioni pericolose” di Choderlos De Laclos tradotto e adattato da David Conati con protagonisti Corinne Clery e Francesco Branchetti che ne cura anche la regia.

“Questo adattamento teatrale viene rappresentato nei principali teatri italiani sempre con successo di pubblico e critica – evidenzia l’assessore alla cultura Raffaella Bruti -. Abbiamo il piacere e l’onore di proporre uno spettacolo teatrale gratuito, con una attrice molto apprezzata e conosciuta come Corinne Clery. Al termine l’attrice, con il regista Francesco Branchetti, avrà il piacere di incontrare i fan e i giornalisti, al massimo 50 persone, nei locali dell'auditorium per rispondere a qualche domanda sulla sua carriera e prestarsi per le fotografie”.

Tratto dall’omonimo romanzo epistolare dell’autore settecentesco Choderlos De Laclos, il libro è considerato un classico della letteratura grazie alle sue riflessioni argute e amare sulla natura dei rapporti di potere, sulla volontà di potenza che si rivela alla fine fallimentare. In questa riduzione, la vicenda viene narrata attraverso le lettere di quattro personaggi: la Marchesa di Merteuil, il Visconte di Valmont, Madame de Tourvel e Cecile Volanges, La regia ha l’intento di restituire al testo la straordinaria capacità, di parlare, evocare, “far apparire” un mondo di passioni estreme, paure, incubi, umane debolezze, solitudine, lotta disperata per la propria dignità, pulsioni, eros, violenza, in cui tutti noi finiremo per trovare, il nostro presente più dilaniato, il nostro oggi cosi travagliato, sia che si parli di rapporti umani, che di guerre, che di lotta per il potere. Le musiche e le luci daranno un apporto fondamentale in questo viaggio nelle relazioni umane. Organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Bolsena e diretto dal maestro Francesco Traversi, BolsenArte Winter gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Lazio, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, di SIS – Parking Service Sistem, dell’associazione culturale Europa Musica e dell’associazione “100 Città in Musica”.

Per informazioni è possibile chiamare lo 0761 799923/795412.