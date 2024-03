Bocce: Campionato Promozione Raffa – In Prima Categoria vittoria dell’Orbetello

Nel weekend sono continuati gli incontri del Campionato di Promozione Raffa Toscana, sono scese in campo le squadre della Prima, Seconda e Terza Categoria.



Orbetello: Nel girone A di Prima Categoria, si sono affrontate Orbetello e San Vincenzo. Nel primo turno, dominio della Bocc. Orbetello, con la terna composta da Gennari Mauro-Valentino Giuseppe-Lombardi Giovanni su Buti Niccolò-Sforzi Andrea-Pellegrini Luigi di San Vincenzo (8-4,8-3) e nelle partite dell'individuale vinte 8-3,8-4 da parte di Favia Andrea su Cecchi Giacomo. Nel secondo turno San Vincenzo prova a reagire, portandosi a casa le prime 2 partite di coppia con Buti-Sgaragli Marco e Cecchi-Pellegrini. Ma Orbetello non demorde e con il punteggio di 8-7 vince l'ultima partita di coppia con Favia-Tonnicchi Roberto, chiudendo l'incontro con il punteggio di 5-3 a proprio favore, conquistando i primi 3 punti della classifica.

Nel Girone B, vittoria netta dell'ASD Il 45 sulla Bocc. Scandiccese per 7-1. Inizio positivo per il 45 con la terna Maglia Marco-Palombo Patrizio-Ricci Ivano che con un doppio 8-6 portano a casa le prime 2 partite di terna su Petti Marco-Galati Salvatore-Mineccia Francesco. Nell'individuale tra Paravicini Gabriele e Ferlito Claudio un pareggio (8-1,3-8). Nel secondo turno il 45 è inarrestabile. Con le coppie composte da Maglia Marco-Palombo Patrizio e Paravicini Gabriele-Ricci Ivano vincono tutte le partite (8-5,8-4,8-5,8-0)

In Seconda Categoria, nel Girone A, Pieve a Nievole dopo il pareggio della settimana scorsa, riesce a conquistare 3 punti in classifica vincendo contro l'ASD Garfagnana. Un inizio di incontro a favore de La Cappelleria Pieve a Nievole, che con 8-1,8-7 vince le partite con la terna Forese Aldo-Calussi Dario-Ranieri Franco. Nell'individuale, invece un pareggio (8-5,5-8) tra Pellegrinotti Giandomenico e Da Gragnano Donatello, chiudendo così il primo turno con il punteggio di 3-1 per Pieve a Nievole. Nel secondo turno, pareggi nelle partite a coppie, tra Pellegrinotti-Pellegrini Sandro e Forese-Ranieri Franco (3-8,8-4) e tra Febbrai Marco-Ferrari Vincenzo e Da Gragnano-Fantozzi Fabio (8-2,1-8). L'incontro si chiude a favore della Pieve a Nievole per 5-3 a discapito della Garfagnana che paga un avvio di partita non molto positivo.

Nell'altro incontro del Girone A, un pareggio tra Viareggina e Campigiana (4-4). La Campigiana parte meglio, infatti, porta a casa le prime 3 partite del primo turno con la terna Moroni Paolo-Foggi Nicola-Corsinovi Luca (8-4,8-5) e nell'individuale con Lascialfari Andrea (8-7) su Puosi Stefano, che però riesce a vincere l'ultima partita con il punteggio di 8-3. Il primo turno termina a favore della Campigiana per 3-1. Ma la Viareggina, nel secondo turno non demorde e riesce a vincere 3 partite con le 2 coppie (8-4,8-2,8-7), chiudendo così l'incontro in parità, conquistando un punto a testa per la classifica.

Nel Girone B, a Scandicci, la seconda giornata di Campionato tra Bocciofila Scandiccese e Grossetano è terminata in pareggio, 4-4. Un pareggio tra le terne (8-7,8-1) composte da Mocarelli Simone-Cavallaro Prisco-Desii Alessandro e Fraccardi Gabriele-Garbin Fernando-Sgaragli Matteo. Nell'individuale, invece, il Grossetano si impone 8-4,8-0 con Pelvi Alberto su Gramigni Massimo, terminando il primo turno a favore del C.B. Grossetano per 3-1. Nel secondo turno, situazione inversa rispetto al primo. La Scandiccese riesce a vincere con le coppie Mocarelli-Cavallaro Prisco e Gramigni-Melani Silvano (8-0,8-4,8-5) , perdendo l'ultima partita 8-6.

In Terza Categoria, nel weekend si sono svolte solo 2 partite, di cui una del Girone C, tra Arezzo e Biturgia. L'Arezzo parte bene vincendo con la terna Cardinali Alberto-Formelli Federico-Zotti Alessandro per 8-4,8-6 e nell'individuale pareggio tra Sandroni Dante e Cecconi Santino (8-0,7-8). Situazione analoga nel secondo turno, Arezzo vince 3 partite su 4 a coppie con Cardinali Roberto-Formelli Federico e Sandroni-Zotti Alessandro. La partita a coppie della Biturgia è stata vinta da Barna Terzo-Cecconi Santino. L'incontro si conclude con la vittoria dell'Arezzo per 6-2.

In terra grossetana, si è svolta la partita del Girone D, tra C.B. Grossetano e La California. Prima partita vinta da La California con la terna Lo Conte Mario-Terreni Sauro-Barbieri Fabio su Bellucci Nino-Sabatini Roberto-Zanni Alfredo (8-6), che perde però la seconda per 8-7. Nell'individuale Aurilio Domenico vince entrambe le partite per 8-0,8-5 su Lenzi Giancarlo. Nel secondo turno, il C.B. Grossetano mette il turbo e vince tutte e 4 le partite a coppie, vincendo l'incontro per 7-1 conquistando così i primi 3 punti della classifica.

Prima Categoria - Girone A

Giornata 2 - 23 marzo

Orbetello-San Vincenzo 5-3 Dir. d'incontro Sig. Creatini Graziano di Livorno

Migliarina RIPOSA

Classifica

San Vincenzo 3

Orbetello 3

Migliarina 0

Prossimo Turno – Giornata 3 – 6 aprile

Migliarina-Orbetello

San Vincenzo RIPOSA

Prima Categoria - Girone B

Giornata 2 - 23 marzo

Il 45-Scandiccese 7-1 Dir. d'incontro Sig. Mazzi Maurizio di Firenze

Biturgia RIPOSA

Classifica

Scandiccese 3

Il 45 3

Biturgia 0

Prossimo Turno – Giornata 3 – 6 aprile

Biturgia-Il 45

Scandiccese RIPOSA

Seconda Categoria - Girone A

Giornata 2 - 23 marzo

Garfagnana-Pieve a Nievole 3-5 Dir. d'incontro Sig. Vannucci Mauro di Lucca

Viareggina-Campigiana 4-4 Dir. d'incontro Sig. Napolitano Raffaele di Lucca

Classifica

Campigiana 4

Pieve a Nievole 4

Viareggina 2

Garfagnana 0

Prossimo Turno – Giornata 3 – 6 aprile

Garfagnana-Viareggina

Campigiana-Pieve a Nievole

Seconda Categoria - Girone B

Giornata 2 - 23 marzo

Scandiccese-Grossetano 4-4 Dir. d'incontro Sig. Martinelli Marco di Firenze

La California RIPOSA

Classifica

Grossetano 4

Scandiccese 1

La California 0

Prossimo Turno – Giornata 3 – 6 aprile

La California-Scandiccese

Grossetano RIPOSA

Terza Categoria - Girone A

Nessuna gara prevista questo weekend

Classifica

Affrico 6

Scandiccese 6

Arezzo Etruria 0

Prato Bocce 0

Prossimo turno - Giornata 3 - 5/6 aprile

Scandiccese-Affrico (5 aprile)

Arezzo Etruria-Prato Bocce

Terza Categoria - Girone B

Nessuna gara prevista questo weekend

Classifica

Croce Bianca 1

Monsummanese 1

Montespertoli 1

Sestese 1

Prossimo turno - Giornata 3 - 6/7 aprile

Croce Bianca-Sestese

Monsummanese-Montespertoli (7 aprile)

Terza Categoria - Girone C

Giornata 2 – 23/26 marzo

Arezzo-Biturgia 6-2 Dir. d'incontro Sig. Fabbri Mariano di Arezzo

D.L.F. Chiusi-Chianciano Terme (26 marzo)

Classifica

Arezzo Bocce 4

D.L.F. Chiusi 3

Chianciano Terme 1

Biturgia 0

Prossimo turno – Giornata 3 – 6/7 aprile

D.L.F. Chiusi-Arezzo

Chianciano Terme-Biturgia (7 aprile)

Terza Categoria - Girone D

Giornata 2 - 23 marzo

Grossetano-La California 7-1 Dir. d'incontro Sig.ra Maggio Rachele di Grosseto

Follonichese RIPOSA

Classifica

Follonichese 3

Grossetano 3

La California 0

Prossimo turno – Giornata 3 – 6 aprile

Follonichese-Grossetano

