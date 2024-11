Biosfera MAB UNESCO Isole di Toscana aderisce al Protocollo d'Intesa UNESCO e UNITWIN Italiane

Mercoledì 30 ottobre, il Comitato di gestione della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Isole di Toscana ha deciso di aderire al Protocollo di Intesa che promuove la collaborazione tra le Riserve della Biosfera MAB UNESCO italiane e la rete delle Cattedre UNESCO e UNITWIN italiane. Questo importante accordo ha l'obiettivo di rafforzare le relazioni e coordinare le azioni tra le diverse realtà coinvolte, per far conoscere meglio il Programma MAB UNESCO e per lavorare in sinergia con altri network riconosciuti dall'UNESCO.

Il comitato di coordinamento permanente delle Riserve della Biosfera italiane, che ha istituito il protocollo, si propone di valorizzare le best practices e di promuovere progetti di ricerca e didattica congiunti. La Rete delle Cattedre UNESCO e UNITWIN, con il suo focus sulla sostenibilità e sul raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), rappresenta un partner strategico per le Riserve della Biosfera, che si riconoscono come comunità attive nel promuovere lo sviluppo sostenibile.

Attraverso questa adesione, la Riserva della Biosfera Isole di Toscana si impegna a:

Organizzare iniziative di sensibilizzazione e informazione sulle tematiche del Programma MAB UNESCO, rivolte alle comunità locali e agli stakeholder. Favorire la realizzazione di progetti condivisi, tesi di laurea e dottorati di ricerca in ambito sostenibile. Condurre indagini di benchmark sulle performance di sostenibilità delle Riserve della Biosfera italiane. Ideare e sviluppare progettualità strategiche per il sostenibile sviluppo dei territori delle Riserve.

Questa collaborazione rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un futuro più sostenibile e consapevole, coinvolgendo attivamente le comunità locali e promuovendo la ricerca e l'innovazione.

Per saperne di piu’ https://www.unesco.it/it/iniziative-dellunesco/cattedre-unesco/