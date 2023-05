Biodistretto Colline della Pia, approvato progetto economico territoriale integrato

Massa Marittima: Nuovo passaggio del Consiglio comunale di Massa Marittima sul Biodistretto Colline della Pia: nell’ultima seduta è stato approvato all’unanimità il progetto economico territoriale integrato, finalizzato alla richiesta del riconoscimento del Biodistretto da parte della Regione Toscana.



L’associazione Biodistretto Colline della Pia è un progetto nato dal basso, da alcune aziende biologiche della zona di Casteani, nel comune di Gavorrano, che si è poi allargato ad altre aziende biologiche dei comuni di Roccastrada e Massa Marittima. All’associazione hanno aderito anche i tre Comuni di Gavorrano, Roccastrada e Massa Marittima. Gli obiettivi che si danno i soggetti pubblici e privati riuniti in questa associazione sono la valorizzazione delle produzioni biologiche dell’area territoriale compresa tra i tre comuni, la promozione di una cultura sostenibile e rispettosa dell’ambiente e del paesaggio e la valorizzazione attraverso l’agricoltura e l’enogastronomia del territorio a fini turistici. L’approvazione del progetto economico territoriale da parte dei Consigli comunali di Gavorrano, Roccastrada e Massa Marittima è l’ultimo passaggio prima di avanzare alla Regione Toscana la richiesta di riconoscimento del Biodistretto.

“Circa un anno fa il Consiglio comunale di Massa Marittima ha approvato all’unanimità l’adesione del Comune all’associazione biodistretto Colline della Pia – spiega Ivan Terrosi, assessore all’agricoltura –. Il percorso è andato avanti con vari incontri a cui ho partecipato e a distanza di un anno sono felice che il Consiglio comunale di Massa Marittima si sia di nuovo espresso con voto unanime per portare avanti questo ambizioso progetto in cui crediamo molto. Adesso si apre la fase cruciale del riconoscimento del biodistretto da parte della Regione Toscana che ci garantirà la piena operatività e la possibilità di partecipare ai bandi. Il biodistretto Colline della Pia è in costante crescita: siamo partiti con 14 aziende e adesso sono 19, di cui tre del comune di Massa Marittima: Tenuta Il Sassone, Tenuta del Fontino e Montepozzali. Altre aziende bio del territorio comunale potrebbero presto aderire. Il bollino di ‘biodistretto’ impegna ulteriormente le aziende che aderiscono a tenere sempre alta la qualità con un ritorno di immagine importante e la responsabilità nei confronti del territorio in cui operano.”