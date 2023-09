Biglietti gratuiti per Host con Fipe Confcommercio Grosseto

Fiera Milano Rho dal 13 al 17 ottobre 2023



Grosseto: Anche quest’anno Fipe Federazione Italiana Pubblici Esercizi Confcommercio sarà presente ad Host, la fiera internazionale dedicata al settore dell’accoglienza e della ristorazione, che quest’anno giunge alla 43esima edizione. L’evento si svolgerà a Milano Rho dal 13 al 17 ottobre.

Si tratta di un luogo privilegiato per conoscere nuovi prodotti e tendenze di mercato. Fipe Confcommercio sarà alla manifestazione nel padiglione n. 7 Stand V47 – V57. “Sempre attenta al ruolo dell’innovazione, la nostra Federazione Pubblici Esercizi dedicherà i cinque giorni della manifestazione a tre temi di particolare rilevanza del settore: Innovazione, Sostenibilità e Competenze. In uno spazio di 300 mq., ci saranno dibattiti, incontri, interviste durante i quali verranno approfondite le principali questioni che caratterizzano oggi l’agenda di un pubblico esercizio”.

“E’ importante partecipare ad Host, e sappiamo bene, viste le adesioni degli anni scorsi, - continuano da Fipe Confcommercio Grosseto - che tanti ristoratori grossetani non mancheranno. Host è un hub internazionale attivo tutto l’anno, che mette in contatto i professionisti, monitora costantemente tutte le filiere del comparto e gli stili di consumo, presenta approfondimenti su tematiche di attualità, best practices, scenari internazionali, produce news e osservatori globali, organizza webinar ed eventi in tutto il mondo”.

“Per i pubblici esercizi associati Confcommercio Grosseto – concludono dall’associazione di via della Pace -, come di consueto, sono disponibili biglietti gratuiti”. Gli ingressi omaggio sono in numero limitato, pertanto gli interessati devono scrivere una e-mail ad info@confcommerciogrosseto.it entro il 20 settembre, specificando denominazione azienda, nominativo referente, e-mail e numero di telefono.