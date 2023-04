Sport Big Mat Bsc-Nettuno: rinviata gara uno e gara due per pioggia 16 aprile 2023

16 aprile 2023 113

113 Stampa



Redazione Il match sarà recuperato nel weekend del 20 e 21 maggio. Si attende la decisione ufficiale per gara due Grosseto: È stata rinviata per pioggia la gara (uno e due) tra Big Mat Bsc Grosseto e Nettuno 1945.I due match saranno recuperati nel weekend del 20 e 21 maggio.

Foto di Michele Guerrini.











Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Big Mat Bsc-Nettuno: rinviata gara uno e gara due per pioggia Big Mat Bsc-Nettuno: rinviata gara uno e gara due per pioggia 2023-04-16T12:12:00+02:00 87 it Big Mat Bsc-Nettuno: rinviata gara uno e gara due per pioggia. Il match sarà recuperato nel weekend del 20 e 21 maggio. PT1M /media/images/Big-Mat-Bsc-Grosseto-apr-2023.jpg /media/images/Big-Mat-Bsc-Grosseto-apr-2023.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 16 Apr 2023 12:12:00 GMT