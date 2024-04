Big Mat Bsc a valanga: gli under 12 e 15 vincono in trasferta

Grosseto: Doppia vittoria per le giovanili del Big Mat Bsc Grosseto.

Gli under 15, sabato 20 aprile, si sono imposti per 20-8 contro la Fiorentina Red, sul diamante di San Casciano. “Sono soddisfatto – commenta Daniele Secciani, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 15 – della prestazione corale della squadra. Abbiamo voluto sfruttare il turnover e i ragazzi si sono fatti trovare nella condizione migliore. Adesso dobbiamo resettare tutto e lavorare per la prossima sfida contro il Chianti”.



A valanga anche gli under 12 biancorossi. Le baby pesti del manager Lino Luciani hanno vinto in trasferta per 22-1 contro la Fiorentina. Bene le prestazioni sul monte di lancio di Fontana, Biagioni e Lenzini. “Prosegue il nostro cammino – dichiara Lino Luciani, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 12 – di crescita. Stiamo lavorando con grande impegno e i risultati in campo si vedono. Ovviamente dobbiamo continuare così, senza mai perdere la concentrazione”.