Basket: Quinto memorial Luciano Monaci al via il 6-7 gennaio in via Austria

Grosseto: Primo appuntamento del 2023 per la Pallacanestro Grosseto, il PalaAustria di Grosseto ospita la Quinta Edizione del Memorial Luciano Monaci. Un torneo nazionale, patrocinato da FIP e Comune di Grosseto, dedicato alla categoria Under 13 che nelle ultime edizioni ha visto finora protagoniste 21 squadre provenienti da tutta Italia.

Albo d’oro Under 13 Memorial Luciano Monaci

2017 Pino Dragons Firenze

2018 Mens Sana Siena

2019 Basket Cecina

2021 Pallacanestro Grosseto

I giovani cestisti ritroveranno la gioia di affrontarsi e confrontarsi sul parquet ricordando la memoria di coach Luciano Monaci, maestro per molte generazioni di cestisti grossetani, il cui impegno, lo spirito di sacrificio e la passione profuse per i giovani e per l'attività fisica sono stati il suo tratto distintivo e ora saranno la sua grande eredità. Dopo l’edizione 2022 che si sviluppò in due giornate dedicate sia all’Under 13 che all’Under 14 (questi ultimi nel 2021 non disputarono il Torneo causa stop per pandemia) quest'anno la manifestazione tornerà al format iniziale: 2 giornate, il 6 e il 7 gennaio, completamente dedicate alla categoria Under 13 annata 2010.

Oltre ai padroni di casa della Pallacanestro Grosseto saranno presenti le formazioni di: Olimpia Legnaia Firenze, Don Bosco Livorno, Poggibonsi Basket, Calcinaia Basket e Costone Siena. Come avviene ormai da tempo per le partite interne della Pallacanestro Grosseto tutte le partite del Memorial Monaci 2023 saranno trasmesse in diretta streaming sul nostro canale YouTube. Il Memorial Monaci anche quest'anno vuole dedicare il suo impegno sul territorio contribuendo alla raccolta fondi per ABIO GROSSETO. L’associazione ABIO GROSSETO opera nel reparto di pediatria e al pronto soccorso pediatrico presso l’ospedale Misericordia (GR) dal 2003.