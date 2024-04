Baseball. Under 12 e 15: il Big Mat Bsc fa doppietta in campionato

Le giovanili biancorosse si sono imposte contro l’Extra Siena e il Padule Sesto Fiorentino



Grosseto: Ottima vittoria per il Big Mat Bsc Grosseto under 15. I biancorossi del manager Daniele Secciani, sul diamante dello Scarpelli, si sono imposti per 18-5 contro il Padule di Sesto Fiorentino. Da sottolineare il doppio fuoricampo interno di Risico. “Sono soddisfatto – commenta Daniele Secciani, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 15 – della reazione della squadra dopo la prima partita di campionato. Abbiamo migliorato la fase offensiva e Molina, Secciani e Soldati si sono ben comportati sul monte di lancio”.

Vincono ancora gli under 12 del Big Mat Bsc Grosseto. I baby biancorossi del manager Lino Luciani si sono imposti per 20-0 contro l’Extra Siena. “Abbiamo giocato – dichiara Lino Luciani, manager del Big Mat Bsc Grosseto under 12 – veramente un’ottima gara. I ragazzi sono sempre rimasti concentrati e sul monte di lancio Manganelli, Arcioni, Margean e Porto hanno disputato una buona performance. Adesso dobbiamo continuare a lavorare e a crescere”.