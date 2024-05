Sport Baseball. Serie A: tutto pronto per il derby grossetano 23 maggio 2024

Si comincia allo Jannella venerdì 24 maggio alle ore 20. Il Big Mat Bsc convoca anche Leonora. Gara tre sarà inaugurata dal primo lancio di Joe Martelli, al quale verrà consegnata la targa come miglior battitore del campionato del 1980 Grosseto: Mancano pochissime ore al derby grossetano tra Bsc e Bbc. I biancorossi, guidati dal manager Stefano Cappuccini e rafforzati dalla convocazione del neoacquisto Ericson Leonora, proveranno a imporsi allo stadio Roberto Jannella per dare continuità alle buone prestazioni e alle vittorie ottenute nelle ultime due giornate. “Siamo pronti – dichiara l’interno Niccolò Funzione (foto di Noemy Lettieri) – a giocare tre gare complicate. Conosciamo le capacità dei nostri avversari, ma vogliamo aggiudicarci il derby e proseguire nella risalita della classifica. Il ritorno di Leonora, inoltre, è un’ottima notizia che ha caricato ancora di più tutto l’ambiente”. Si comincia venerdì 24 maggio, alle ore 20. Gara due e tre si giocheranno sabato 25, alle ore 15 e alle 20. L’ultima partita sarà inaugurata dal primo lancio di Joe Martelli, al quale sarà consegnata una targa commemorativa come miglior battitore del campionato 1980. Il riconoscimento sarà consegnato dal pitching coach Alessandro Cappuccini, che insieme al vicepresidente Roberto Piccioli e a Marco Felici, uno dei tecnici storici del Bsc, furono i suoi compagni di squadra nelle due stagioni disputate in Italia nel 1980 e nel 1981. “Joe Martelli – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente del Big Mat Bsc Grosseto – è un grande amico della nostra società. Quando viene in Italia, non manca mai nel passare a trovare le nostre squadre, aiutandoci con l’acquisto del materiale sportivo e promuovendo così la crescita dei giovani”. Seguici



