Baseball: L’Hotsand Macerata completa lo sweep contro il Big Mat Bsc

Allo stadio Jannella gara tre si chiude 2-1 per gli ospiti al primo extra inning



Grosseto: Il Big Mat Bsc Grosseto non riesce a vincere in gara tre contro l’Hotsand Macerata. La squadra ospite, infatti, è riuscita a imporsi per 2-1 al primo extra inning, completando lo sweep allo stadio Jannella. Per i biancorossi è stato Funzione a siglare il punto del temporaneo vantaggio.

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 000 010 00

Hotsand Macerata: 001 000 01

Battitori

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 7 (2/4), Giordani 8 (0/4), Aloma Herrera 4 (0/4), Mercuri 6 (0/2), Rodriguez Acosta 2 (0/1, Cappuccini 0/2), Cinelli 9 (0/3), Funzione 5 (1/3), Oldano 3 (0/2), Tiberi DH (1/2);

Hotsand Macerata: Garcia 8 (2/4), Carrera Lopez 3 (2/4), Bernardina 9 (1/4), Leonora 5 (1/3), Joseph Timo 6 (0/4), Servidei DH (0/2), Splendiani 7 (1/3), Di Turi De Frenza 2 (1/3), Pascolai 4 (0/3).

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Garcia Del Toro (5.0 IP, 4 H, 1 R, 2 BB, 8 SO), Pecci (L, 2.0 IP, 2 H, 1 R, 1 ER, 4 SO), Palumbo Cardozo (1.0 IP, 2 H, 1 SO);

Hotsand Macerata: Moreno Gomez (W, 8.0 IP, 4 H, 1 R, 1 ER, 1 BB, 7 SO).

Arbitro capo: Simone Menicucci - Arbitro 1B: Mario Delicati - Arbitro 3B: Michele Caringella

Foto di Noemy Lettieri