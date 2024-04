Barreto, Alomà e Rodriguez: il Big Mat Bsc cala il tris e chiude il mercato

Si aggiunge ufficialmente alla squadra Eddy Abel Garcia Del Toro, già protagonista lo scorso anno sul monte di lancio della squadra grossetana



Grosseto: Si chiude la campagna acquisti del Big Mat Bsc Grosseto con un tris (più uno) di altissimo valore. Oltre al “rientrante” Eddy Abel Garcia Del Toro, già leader tecnico lo scorso anno dei biancorossi, approdano in Maremma il lanciatore Remberto Barreto Grave de Peralta, l’interno Jorge Enrique Alomà Herrera e il ricevitore Dariel Rodriguez. “Abbiamo allestito – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente del Big Mat Bsc Grosseto – una squadra competitiva che coniuga alcuni giocatori di esperienza con molti giovani grossetani. L’obiettivo non è solo quello di giocarsela alla pari con tutti i roster della Serie A, ma di facilitare la crescita dei tanti talenti nostrani che da anni mettono in campo prestazioni sempre più convincenti e di altissimo livello tecnico”.

Remberto Barreto Grave de Peralta, lanciatore ventiseienne cubano, negli ultimi due anni ha indossato la maglia degli Industriales de L’Avana dimostrandosi uno dei migliori lanciatori del campionato invernale 2023/2024 con sette partite vinte, due perse e 2.28 Pgl. Nel 2023 ha registrato 55.1 Ip, 50 H, 8 Bb, 24 So.





Jorge Enrique Alomà Herrera, interno di 35 anni cubano, negli ultimi tre anni ha militato sempre negli Industriales de L’Avana. Nel 2023 ha registrato 72 G, 281 Pa, 217 Ab, 44 R, 63 H, 11 2b, 1 3b, 1 Hr, 23 Rbi, 2 Sb, 49 Bb, 25 So e .290 Ba.





Dariel Rodriguez, ricevitore di 28 anni cubano con passaporto spagnolo, ha militato dal 2021 al 2022 nel Cagliari e nel 2023 ha indossato la maglia del Godo. Nel 2023 ha registrato in Serie A 97 Ab, 15 R, 31 H, 10 2b, 3 Hr, 23 Rbi, 15 Bb, 11 So, 3 Sb e .320 Avg.