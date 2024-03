Bando arenili 2024, approvata la graduatoria provvisoria

Grosseto: Con determinazione Dirigenziale n. 763 del 18.03.2024 è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al “Bando comunale arenili” per l’ammissione di operatori per l’esercizio del commercio di generi alimentari in forma itinerante sulle aree demaniali prive di concessioni per la stagione 2024, dal 1° maggio al 31 ottobre (bando approvato con determinazione dirigenziale 412 del 15.02.2024).



La disposizione dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria è pubblicata sull’albo pretorio online del Comune di Grosseto ed alla pagina web dedicata dell’Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, come altresì disponibile al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/uffici/commercio-su-aree-pubbliche/

Gli operatori interessati potranno presentare opposizione alla stessa entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine ed in assenza di opposizioni il Comune redigerà la graduatoria definitiva.

Per quesiti o chiarimenti è possibile contattare il Servizio Attività Produttive e Commercio - Ufficio Commercio su Aree Pubbliche, all’email ufficio.commercio@comune.grosseto.it oppure telefonare al numero 0564 488846.