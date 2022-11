Azione Orbetello chiede al Sindaco un’assemblea pubblica sulla Laguna

L’Accordo di programma per la gestione ordinaria della Laguna, sottoscritto dalla Regione e dal Comune nel maggio 2021, è scaduto il 30/09/2022.



Orbetello: "In tale accordo Regione e Comune si erano impegnati a predisporre un programma pluriennale della gestione del sistema lagunare entro il giugno 2022 e a sottoscrivere entro il termine del 30/09/2022 un Accordo pluriennale “senza interruzione di continuità con il medesimo”.

Il termine è ampiamente trascorso ma non si è saputo se il nuovo accordo è stato sottoscritto, se è pronto per la sottoscrizione, se ci stanno lavorando o se, come si sospetta, ancora ci devono mettere mano. Ricordiamo che il precedente accordo, pur sottoscritto con largo anticipo, è stato attuato in estremo ritardo non rispettando i tempi previsti dai protocolli per le varie attività e quindi rendendole, di fatto, inutili. E l’inattività della gestione ordinaria è stata una delle cause, se non la principale, della moria dei “pescetti” e poi dell’invasione dei moscerini che ha creato un gravissimo disagio ai residenti e ai turisti e penalizzato fortemente gli esercenti commerciali e tutte le attività che vivono di turismo proprio nel periodo più importante dell’anno dal punto di vista economico. Inoltre ricordiamo che è, invece, pienamente vigente l’Accordo di programma per la bonifica dell’area lagunare antistante la ex Sitoco sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione e dal Comune, ma nonostante i roboanti annunci dell’Assessore Minucci sull’imminente inizio delle bonifiche, di queste non si è più saputo nulla.

I cittadini hanno diritto ad essere pienamente informati e pertanto chiediamo al Sindaco di promuovere un’assemblea pubblica in cui chiamare i responsabili politici e tecnici degli Enti coinvolti a spiegare alla popolazione a che punto siamo con la gestione della Laguna sia per la parte ordinaria, sia per le bonifiche", conclude Luca Aldi, coordinatore di Azione Orbetello.