Aziende on Campus”, Evento orientamento al lavoro per studenti e neolaureati Università di Siena

6 giugno presso i locali del Polo Universitario Grossetano

Grosseto: “Aziende on Campus”, l’evento di orientamento al lavoro dell’Università di Siena, arriva a Grosseto. Il Placement Office di Ateneo, con il supporto della Fondazione Polo Universitario Grossetano e del Centro per l’impiego di Grosseto, organizza un momento di orientamento al lavoro e recruiting rivolto a studentesse e studenti, laureate e laureati dell'Ateneo, che potranno incontrare soggetti operanti nel territorio attualmente alla ricerca di giovani talenti. L'evento si terrà il 6 giugno presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43. Rappresentanti delle aziende saranno disponibili ai desk per informazioni e per illustrare i servizi offerti e le opportunità di inserimento in azienda e per raccogliere i curricula; l’evento è aperto ai giovani interessati. Si inizia alle ore 16 presso l’Aula magna con l’introduzione all'evento e la presentazione delle aziende ed enti. Saranno proposti interventi su “Ordini professionali: caratteristiche e servizi”, “Uno sguardo sulle aziende” e su “Servizi del Centro per l'Impiego - ARTI Toscana”. Dalle ore 17 alle ore 19 nel Giardino dell'Archeologia saranno presenti desk informativi aziendali dove potranno essere consegnati i curricula. Al termine seguirà un aperitivo aperto a tutti i partecipanti. Saranno presenti con desk informativi: Barghi Srl, immobiliare; C&P Adver Effigi srl; Giocolare, cooperativa sociale; Kalimero Studio, comunicazione & marketing; L'Altra Città ETS, associazione; Le Orme, società cooperativa; RRD - Roberto Ricci Designs. Oltre a: Centro per l'Impiego di Grosseto/ARTI; Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Grosseto; Ordine dei Giornalisti; Ordine Professioni Infermieristiche di Grosseto; Placement Office di Ateneo. Informazioni sono pubblicate sul sito di Ateneo: www.unisi.it/unisilife/eventi/aziende-campus-grosseto. Seguici



