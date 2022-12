Auto nuova o usata? Vantaggi e svantaggi

Cambiare automobile è una scelta fondamentale nella vita di un’automobilista che non può esser presa alla leggera ma va soppesata con grande attenzione. È un investimento non da poco che richiede quindi diverse ricerche e scrupolose considerazioni. Prima di passare alla scelta vera e propria del modello e della marca, devi considerare non solo qual è il settore che ti interessa di più (citycar, suv, berline, utilitarie, monovolume etc.) ma ancora prima, se per te è meglio l’usato o il nuovo andando a mettere sui piatti della bilancia tutti i vantaggi e gli svantaggi.



I punti di forza dell’usato

Le automobili usate hanno tantissimi punti di forza e vantaggi, motivo per cui risultano molto ricercate. Se l’intero settore dell’automotive è in sofferenza, a tenere tutto a galla è il segmento dell’usato. Infatti, in questo ambito operano moltissimi attori pronti a rifornire una domanda piuttosto insistente. Allo stesso modo anche il settore del noleggio a lungo termine auto usata può contare su un grande fermento che ti mette al riparo anche da costi fissi come la tassa di proprietà ovvero il bollo, i premi assicurativi e i costi per la revisione e altri appuntamenti dal meccanico come il cambio gomme.

Moltissimi come te sono alla ricerca di automobili a un prezzo ridotto che conservano tutte le loro caratteristiche qualitative. I detrattori, infatti, non hanno da dar fiato alla bocca perché l’usato non riguarda vetture che sono in giro da 10 anni ma da molto, molto meno. In altre parole, quando si parla di usato non devi pensare alla vecchia automobile della nonna poiché, al contrario, sono mezzi che hanno appena pochi anni e quindi tutta la loro vita utile ancora davanti.

In genere, le automobili usate sono la scelta migliore se non sei un tipo che tiene la stessa macchina per più 5 anni. Nel momento in cui cambia automobile all’incirca ogni lustro, allora ti conviene l’usato. Infine, se usi l’automobile con un ritmo “normale” e non devi intraprendere ogni giorno grandi viaggi, l’usato è la scelta migliore.

Pro e contro del nuovo

Quando invece si parla di un’automobile nuova, considera altri fattori. Quando scegli un veicolo nuovo, hai tutto quello che di più moderno c’è in circolazione. Le ultime tecnologie disponibili sul mercato sono ora in mano tua.

Se da una parte con l’automobile nuova hai il meglio della tecnologia appena uscita dal mercato, dall’altro devi pagarla. Il principale punto di svantaggio del nuovo è certamente il costo. Se vuoi un’automobile nuova, devi mettere in conto uno sborso molto alto. Dovresti quindi disporre di una grande cifra, sebbene molti scelgano di accendere un finanziamento ritrovandosi poi però indebitati e alle prese con alti interessi per diversi anni a venire.

Secondo i principali esperti, ti conviene il nuovo solo nel momento in cui hai intenzione di usare il veicolo per molti anni a venire, spalmando così la spesa su oltre un decennio, ammortizzando i costi il più possibile. Lo stesso discorso vale se fai un uso intensivo dell’automobile guidando ogni giorno e oggi anno per molti chilometri.