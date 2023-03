Auto esce fuori strada e cappotta. Ferito un uomo di 82 anni

Montiano: Nella mattinata di oggi lunedì 13 marzo attorno alle ore 11:10, mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada Provinciale di Montiano. Un auto con a bordo un uomo di 82 anni è uscita di strada cappottandosi.

La persona coinvolta è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale Misericordia di Grosseto in codice 2. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Grosseto e una ambulanza della Croce Rossa di Magliano in Toscana. Intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per i rilievi. Al momento non si conosce la dinamica del sinistro.