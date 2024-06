Attualità Attivate a Castiglione della Pescaia nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici 3 giugno 2024

3 giugno 2024 303

303 Stampa

Redazione

Castiglione della Pescaia: Prosegue l'attivazione delle nuove colonnine elettriche per la ricarica di veicoli ed e-bike.

Sono 15 le stazioni di ricarica installate dal Comune di Castiglione della Pescaia in accordo con Acea Innovation in punti strategici del paese e delle frazioni. Enel sta completando gli allacci e nei giorni scorsi sono state attivate due nuove colonnine "intelligenti", quelle di Via Ponte Giorgini. L'Amministrazione informa gli utenti che le infrastrutture di ricarica posizionate sul territorio comunale sperimentano due sistemi di controllo: rilevano in tempo reale, attraverso videoelaborazioni, l’occupazione abusiva degli stalli destinati alle auto in ricarica, e grazie ad una centralina dotata di particolari sensori elettrochimici monitorano anche l'emissione di gas nocivi. Sono 13 in totale le Stazioni di Ricarica attive ad oggi sul territorio comunale di Castiglione della Pescaia: Piazza Indipendenza - Buriano

Via delle Formiche

Piazza del Popolo - Tirli

Via Cerboli

Piazza Antonio Gramsci (fast)

Strada Provinciale del Padule

Piazza Garibaldi (fast)

Via della Torre

Pedonale della Luna – Punta Ala (fast)

Via del Castello - Punta Ala

Via Alessandro Manzoni

Via Ponte Giorgini

Via Ponte Giorgini (fast) Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Attivate a Castiglione della Pescaia nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici Attivate a Castiglione della Pescaia nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici 2024-06-03T12:45:00+02:00 259 it Prosegue l'attivazione delle nuove colonnine elettriche per la ricarica di veicoli ed e-bike. PT1M /media/images/auto-elettrica-ricarica.jpg /media/images/thumbs/x600-auto-elettrica-ricarica.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Mon, 03 Jun 2024 12:45:00 GMT