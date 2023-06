Confcommercio Grosseto invita tutti i commercianti del settore moda ad un importante webinar in programma martedì prossimo, 13 giugno



Grosseto: Confcommercio Grosseto invita i commercianti ad un webinar imperdibile in particolare per chi gestisce i negozi del settore moda ed accessori. In programma martedì prossimo, 13 giugno, il seminario on line si intitola “Attenzione al nuovo codice del consumo: cosa cambia per saldi, promozioni, outlet, black Friday, liquidazioni, e-commerce”.

All’incontro, programmato dalle ore 14.00 alle ore 15.30, parteciperà Massimo Torti, Segretario generale Federazione Moda Italia Confcommercio. Saranno presenti anche il presidente Federmoda Confcommercio Grosseto Marialetizia Fanara e il direttore Confcommercio Grosseto Gabriella Orlando.

“Come è noto ai più, dal 1° luglio si dovranno seguire nuove regole sugli sconti. Le nuove norme del codice del Consumo sono volte ad aumentare le tutele nei confronti dei consumatori, con un rafforzamento delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette – spiega Gabriella Orlando, direttore Confcommercio - In questi giorni sono tanti i commercianti che ci stanno chiamando per avere maggiori spiegazioni, per questo abbiamo chiesto ad un esperto del settore, il segretario nazionale di Federmoda Massimo Torti, di fare chiarezza, illustrando quali sono gli aspetti salienti delle nuove regole per i negozianti”.

L’incontro è aperto a tutti gli imprenditori interessati, anche non associati Confcommercio. Chi vuole partecipare alla videoconferenza deve inviare una richiesta tramite e-mail indirizzata ad info@confcommerciogrosseto.it, indicando un nominativo e un recapito di telefono.

Come spiegato dal Presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni: “Alla base di tutto, c’è un provvedimento che arriva dalla UE e che viene recepito dal nostro Paese con l’obiettivo di dare maggiore trasparenza alle politiche dei prezzi, in particolare degli sconti, e nella gestione degli e-commerce; serve, quindi, anche alle imprese per dare fiducia ai consumatori. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando al fianco di Confcommercio per rendere la norma più vicina alle esigenze delle nostre aziende”.

Durante l’incontro di martedì prossimo, Massimo Torti illustrerà alla platea grossetana le nuove regole ed in particolare le novità per i negozi fisici, e anche per l’online in tema di annunci di riduzione dei prezzi, pratiche commerciali scorrette, rafforzamento delle sanzioni, clausole vessatorie, adeguamento dell’ e-commerce.