Atletica: il cadetto Rabai secondo con record nel Trofeo di marcia

A Prato il biancorosso migliora il primato societario under 16 nei 5000 metri



Grosseto: Di nuovo in evidenza i portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema in questo inizio di stagione. Protagonisti stavolta i marciatori nella seconda tappa del Trofeo Nazionale under 16 sulla pista di Prato dove brilla il giovanissimo Riccardo Rabai, classe 2009, che nel gruppo Centro riesce a cogliere un prestigioso secondo posto sui 5000 metri. Per il non ancora 14enne biancorosso, al primo anno da cadetto, c’è anche il record societario di categoria con il tempo di 23’46”3 confermandosi tra i principali specialisti in campo nazionale. Cresce nella stessa gara Paolo Pifferi, autore con 27’03” del primato personale, invece nei 3000 metri chiude quindicesima la cadetta Alice Pantalei in 17’49” davanti a Greta Vagaggini che si migliora con 17’54”.

Nel terzo round dei Campionati italiani di società, sui 10.000 metri, finiscono rispettivamente quarto e settimo Filippo Gorelli con 52’41” e Matteo Pifferi in 53’25” nella categoria allievi (under 18) mentre nella prova dedicata agli under 20 arriva in quinta posizione Tommaso Iori (50’41”). Tra i biancorossi allenati da Fabrizio Pezzuto il più veloce sulla distanza in questa trasferta è Thomas Borzi, 16esimo a livello assoluto con 49’35”. Al femminile terzo posto juniores per Arianna Cipriani, al traguardo in 1h00’39”.