Atletica: i ragazzi di Grosseto vincono il Trofeo delle Province

Biancorossi pigliatutto a Prato: successo al maschile per la rappresentativa provinciale under 14, ma anche nei campionati di società di prove multiple e nelle gare individuali



Grosseto: Straordinari i ragazzi dell’Atletica Grosseto Banca Tema. La squadra under 14 sbanca al Trofeo delle Province, a Prato, dove conquista il successo nella classifica maschile e vince anche il campionato regionale di società di prove multiple, oltre a tre titoli toscani individuali. Un’altra fantastica impresa, dopo aver già trionfato a Campi Bisenzio nella finale dei campionati regionali su pista. Stavolta il team gareggia per la rappresentativa provinciale di Grosseto, formata interamente da ragazzi del club biancorosso, che domina con un totale di 15.693 punti staccando nettamente tutte le altre formazioni: al secondo posto Firenze (14.189), terza Lucca (13.989), poi nell’ordine Livorno, Pistoia, Siena, Arezzo, Pisa, Prato e Massa-Carrara.





A livello individuale è schiacciante la supremazia dei grossetani, in entrambe le gare in programma. Nel tetrathlon B si impone Anselme Faragli con 3138 punti e un ampio vantaggio sugli avversari al termine delle quattro prove: 60 ostacoli, salto in alto, lancio del vortex e 600 metri, firmando il nuovo record societario nell’alto con la misura di 1.64. Finisce quarto Tommaso Duchini (2722) che è anche il migliore dei nati nel 2010 e si aggiudica la prima posizione tra gli atleti al primo anno di categoria, invece Nicolas Nencini (2182) chiude 16esimo e Paolo Pifferi (2049) al 24esimo posto. Grosseto regna anche nel tetrathlon A (60 metri, salto in lungo, getto del peso, 600 metri) per merito di Ernesto Biliotti, campione regionale a quota 2788. Tre biancorossi si piazzano nei primi sei, dimostrando una formidabile compattezza di squadra: quinto Thomas Nencini (2441) e sesto Gabriele D’Amico (2422), poi 34esimo Marco Tognoni (1549). Il campionato di società under 14 maschile di prove multiple si conclude quindi con la vittoria l’Atletica Grosseto Banca Tema, davanti ad Atletica Virtus Lucca e Atletica Livorno.

Sale sul podio anche nella classifica combinata, al terzo posto, la rappresentativa grossetana capitanata dal delegato provinciale Fabrizio Pezzuto mentre la squadra femminile è settima con quattro ragazze dell’Atletica Follonica e altrettante dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Il miglior piazzamento arriva dal tetrathlon B che vede undicesima a 2499 punti la follonichese Allegra Cappellini e 37esima la compagna di club Anna Bertini (1829), nell’altra gara 21esima Vittoria Magni (2046) e 32esima Petra Laudati (1873). Tra le biancorosse 25esima Nina Zaccherotti (1998) e 30esima Sara D’Ovidio (1894) nel tetrathlon A, in quello B chiudono 31esima Francesca Carresi (2031) e 39esima Asia Polverelli (1810).