Atletica, che marcia dei biancorossi: si migliora Borzi, vince Rabai

Più di due minuti di progresso per il 19enne maremmano sui 20 km a Grottammare. Trionfa il grossetano nella gara under 14



Grosseto: Gran finale di stagione per i marciatori biancorossi. Esultano i portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema sulle strade di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno, con una serie di prestazioni eccellenti nell’ultima tappa nazionale dei campionati di società. Sulla distanza più lunga, quella dei 20 chilometri, c’è l’ottimo progresso di Thomas Borzi che a 19 anni compiuti da pochi giorni festeggia migliorandosi di oltre due minuti in 1h35’28”. Un crono che vale il terzo posto nella gara assoluta e il nuovo primato societario per lo junior allenato dal tecnico Fabrizio Pezzuto. Nella stessa gara tredicesimo posto di Tommaso Iori con 1h47’21” al rientro dagli infortuni che lo avevano bloccato durante l’estate.





Tra gli under 14 conquista il successo Riccardo Rabai che prosegue il suo bel momento dopo i titoli raccolti a livello regionale e coglie una vittoria di prestigio con 9’42” sui 2 chilometri. Ma sono tre i maremmani che finiscono tra i primi otto: terzo Federico Lubrano in 9’59” e ottavo Paolo Pifferi (10’29”) per un’entusiasmante prova di squadra completata dal 22esimo posto di Nicolas Nencini 11’38”. Si conferma Filippo Gorelli, settimo in 30’01” sui 6 chilometri dei cadetti dopo aver condotto una gara di testa ed essersi già piazzato sesto nella rassegna tricolore under 16.

È protagonista di un’ottima performance tra le ragazze Arianna Pezzuto, tredicesima in 11’06” sui 2 km al debutto nella categoria, mentre chiude trentesima Greta Vagaggini (12’00”). Brillante prova della cadetta Alice Pantalei, 17esima in 22’50” sui 4 km con un notevole passo avanti sul piano cronometrico e un’ottima impressione a livello tecnico. Nella 10 km allieve si migliora di oltre un minuto Arianna Cipriani, 29esima in 1h04’54”, mentre viene fermato da una squalifica Matteo Pifferi. La rappresentativa della Toscana, anche grazie al contributo dei biancorossi, vince il Trofeo delle Regioni di marcia dedicato alle categorie giovanili.