Atletica, che esordio per i cadetti in casa: 17 volte sul podio

Nei campionati di società, a Grosseto, quattro successi biancorossi: doppietta D’Amico nello sprint, vincono Bartolini nel peso e Nencini sui 300 ostacoli







Grosseto: Bel debutto nella stagione all’aperto per la squadra under 16 dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Nella prima prova dei campionati di società, disputata in casa tra lo stadio Carlo Zecchini e il campo scuola Bruno Zauli, i giovani biancorossi riescono a conquistare 17 piazzamenti sul podio con 4 vittorie, 8 secondi e 5 terzi posti nel gruppo interprovinciale che comprende anche Siena e Arezzo. Protagonista di una doppietta nella velocità Gabriele D’Amico, primo negli 80 con 9”5 e sui 150 in 17”7. Dalle pedane dei lanci arriva il nuovo exploit di Mattia Bartolini al successo con 12.50 nel peso, una misura notevole per l’atleta che in avvio di stagione si è già migliorato nel disco fino a 43.48 diventando capolista italiano dell’anno. Vittoria anche per Thomas Nencini, davanti a tutti in 42”6 nei 300 ostacoli e secondo negli 80 in 9”7.





Due volte seconda nei lanci Caterina Di Iorio che spedisce il disco a 18.22 e il giavellotto a 21.52 dopo essere cresciuta di recente in entrambe le specialità. Si piazzano al secondo posto Anselme Faragli nel lungo (5.39), Emma Manuguerra (20”3) e Nicolas Tonini (18”3) sui 150 metri, al femminile anche Ilaria Petito negli 80 in 10”6, prima di cogliere la terza posizione nei 150 in 20”5, e nell’alto seconda Vittoria Monaci (1.44) che è terza nel triplo con 9.14. Sul terzo gradino del podio salgono inoltre Tommaso Saccocci nei 1000 metri (2’51”0), Giulia Bartaletti che lancia il disco a 16.88 e Daniel Dante Merli nel peso con 8.57.

Impegnati nel capoluogo maremmano anche gli under 14 per la seconda giornata di Coppa Toscana ragazzi dove Tommaso Duchini vince il biathlon aggiudicandosi entrambe le gare di 1000 metri (3’17”5) e salto in alto (1.48) mentre finisce terzo Giorgio Laganga (secondo nei 1000 in 3’18”9) e quarto Yuri Fè. Tra le ragazze la migliore è Zoe Chirico Merlini, quarta con 3’41”4 nei 1000 e 3.86 nel salto in lungo.