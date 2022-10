Atletica: brillano i cadetti grossetani ai Tricolori, quinto Bartolini

Cresce ancora il discobolo biancorosso che è il migliore in Italia tra i 14enni. Nella marcia sesto Gorelli, undicesima Domenichini sui 300 metri



Grosseto: Protagonisti anche a livello nazionale i giovani biancorossi che tornano con il sorriso dai Campionati italiani cadetti. Nella rassegna tricolore under 16 a Caorle, in provincia di Venezia, si fanno valere i tre giovani partecipanti dell’Atletica Grosseto Banca Tema.





Dopo essersi qualificati per il massimo evento della categoria a livello nazionale, staccando il pass grazie ai risultati di questa stagione, riescono infatti a centrare piazzamenti importanti e ottime prestazioni. Continua a fare passi avanti nel disco Mattia Bartolini che coglie un prestigioso quinto posto nell’appuntamento più importante dell’anno ma è anche il migliore degli atleti nati nel 2008 e perciò debuttanti in questa fascia di età. Nella stessa gara supera due volte il record personale arrivando alla misura di 36.67 per un progresso di oltre mezzo metro in confronto al 35.95 ottenuto in giugno, ma nella serie c’è anche un lancio a 36.40. È inarrestabile la crescita del maremmano, 14 anni ancora da compiere, allenato da Serghei Haivaz in collaborazione con Francesco Angius.

Gara in rimonta nei 5000 di marcia per Filippo Gorelli, capace di conquistare la sesta posizione sfiorando il primato personale con il tempo finale di 24’56”27, a meno di cinque secondi dal proprio limite. Una prova convincente, se si considera che si presentava al via da ottavo in base agli accrediti e quindi recupera due posti rispetto alla lista di partenza. Doppio impegno di Giorgia Domenichini, in pista con la maglia della rappresentativa toscana nei 300 metri. La biancorossa, che di recente si è laureata campionessa regionale sulla distanza, fa meglio nella finale B dove è terza in 43”21 per timbrare l’undicesimo posto complessivo, rispetto alla batteria in cui chiude con il tempo di 43”77.









(foto di Francesca Grana/FIDAL)