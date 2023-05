Atletica: biancorossi campioni italiani di staffetta master

A Campi Bisenzio un oro e un argento per l’Atletica Grosseto Banca Tema



Grosseto: Ancora un trionfo per i master dell’Atletica Grosseto Banca Tema. Nei Campionati italiani di staffette, a Campi Bisenzio, la squadra biancorossa si aggiudica il titolo tricolore nella gara a frazioni crescenti di 100, 200, 300 e 400 metri. Di nuovo sul gradino più alto del podio, al termine di una sfida che vede i maremmani davanti a tutti per la terza volta.





A festeggiare la vittoria nella categoria SM45 è il quartetto lanciato all’inizio da Giuseppe Acampa, che è anche il tecnico del gruppo, per cedere il testimone a Sergio Mori. Poi riesce a passare in testa Federico Fedi, autore di una splendida rimonta, mentre l’esaltante chiusura è di Maurizio Finelli che viene superato, controlla in seconda posizione e infine piazza il sorpasso decisivo per tagliare il traguardo a braccia alzate con il tempo di 2’09”48. Battuta la formazione della Toscana Atletica Jolly, che precede Athlon Bastia e Atletica Vicentina.

La società grossetana aveva già conquistato la medaglia d’oro nella specialità ad Abbadia San Salvatore nel 2019 e a Salerno nel 2022. In questa edizione della rassegna tricolore, sul podio anche la staffetta 4x400 SM40 dei biancorossi con l’argento per il team composto nell’ordine da Marco Gaggioli, Maurizio Finelli, Sergio Mori e Federico Fedi, al secondo posto in 3’46”01 dietro ai romani dell’Atletica La Sbarra. Un’altra trasferta di successo, per confermare il club maremmano tra i protagonisti a livello nazionale.