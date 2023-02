Atlas Mountain Race aggiornamenti al terzo giorno di gara

Grosseto: Gianluca, Thomas e Lenny stanno partecipando alla Atlas Mountain Race, gara ultracycling in Marocco. Sono entrati nel terzo giorno di gara, Gianluca ha lasciato Taznakht alle 4 del mattino di oggi 6 febbraio e attualmente si trova a 535 km. Thomas si è fermato a 444 km dopo aver pedalato per diverse ore, e Lenny si è fermato a 391 km nella prima mattinata.







In testa alla gara ribaltata la classifica, perché in questo tipo di gare le cose più belle succedono la notte… in testa adesso, Mattia de Marchi guida la gara con 905 km percorsi, seguito da Justinas Leveika con 874 km e Robin Gemperle con 859 km.

Il molto freddo e la stanchezza mettono a dura prova tutti, molti sono i ritiri e gli atleti più forti riescono a non dormire per giorni interi e continuare a pedalare.

In un momento leggero ieri, Gianluca si trovava nel mezzo di una lunga e noiosa salita di 20 km su un tratto con copertura cellulare quando ha pensato di video chiamare casa per guardare la volata finale del Campionato Mondiale di Ciclocross tra Wout Van Aert e Mathieu van der Poel.