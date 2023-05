Sport Atlante batte Pontedera nella partita di recupero 7 maggio 2023

Redazione Grosseto: Ultima partita non prevista per l'Atlante Grosseto nel campionato di Serie B di calcio a 5. I biancorossi di mister Izzo affrontano nuovamente il Pontedera, dopo i tre punti a tavolino e la decisione di ripetere la gara, e portano a casa la vittoria.

Due squadre dismesse, con pochi ragazzi in campo. E' l'Atlante a segnare la prima rete con Rodrigo al 3', poi nel secondo tempo va in gol Gianneschi al 6'; tenta di accorciare le distanze Gragali all'11' ma è Cipollini al 13' a mettere fine alla partita con la vittoria dell'Atlante per 3-1. L'Atlante allunga ancora le distanze sulla quarta classificata, la Sangiovannese, portando il proprio vantaggio a quattro punti. ATLANTE GROSSETO: Tamberi, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Baluardi, Agnelli, Gianneschi, Falaschi, Didac, Poggiaroni, Guarducci, Cardone. Allenatore Alessandro Izzo. PONTEDERA: Cerri E., Panichi, Antonizzi, De Palo, Sardi, Galli, Rovini, Dragali, Tosti, Spalti, Cerri G. Allenatore Ettore Sardelli. ARBITRI: Simone Martini di Empoli e Tommaso Bendetti di Firenze; cronometrista Lorenzo Lupori di Prato. MARCATORI: 3′ Rodrigo. 6′ st Gianneschi, 11′ st Dragali, 13′ st Cipollini. Seguici





