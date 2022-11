Associazionismo e volontariato, il PD plaude alle iniziative messe in campo

Massa Marittima: «La Segreteria dell’Unione comunale del partito democratico, riunitasi recentemente, fra gli argomenti trattati - dice Lidia Bai per il PD Unione Comunale di Massa Marittima - ha preso in esame anche la vita del mondo associazionistico del nostro comune. Unanime è stato il giudizio positivo nei confronti delle iniziative che il variegato mondo volontaristico da tempo mette in campo per rendere la vita sociale più viva ed attraente sia per i cittadini residenti che per gli ospiti che si trovano a soggiornare sul territorio.



Particolarmente degne di nota e ben riuscite le due iniziative realizzate nel corso del mese di Ottobre, la prima in occasione del weekend di San Cerbone, la seconda per la festa di Halloween.

L’8 ottobre presso il parco di Poggio, l’Amministrazione Comunale ha realizzato in collaborazione con le associazioni sportive, il Comitato San Bernardino e il Bike Garage&more una giornata di sport e musica dedicata ai giovani e alle famiglie; domenica 9 ottobre Le Brutte persone hanno organizzato il consueto mercato enogastronomico “Farina del tuo sacco” e il 10 ottobre, in occasione della festa del patrono si è svolto il torneo di tiro con la balestra dedicato al santo protettore della città.

La festa di Halloween, animata da Pro loco, Comitato San Bernardino, La Casina di Babbo Natale e Le brutte persone, ha registrato nel 2022 un incremento di presenze come mai si era verificato, con tantissimi visitatori provenienti dai comuni vicini ma anche da zone più lontane, che hanno raggiunto il nostro comune appositamente per partecipare alla manifestazione.

Il Partito democratico di Massa Marittima esprime il proprio apprezzamento nei confronti dei tanti volontari che con grande impegno, creatività, energia e disponibilità hanno reso possibili questi e tutti gli altri eventi.

Analogamente le tante attività culturali che si sono svolte durante la stagione estiva hanno contribuito a rendere l’immagine del nostro comune sempre più positiva ed accogliente. Il nostro plauso va alle grandi manifestazioni quali Il Balestro e Lirica in piazza, fino ai piccoli eventi che valorizzano tutti gli spazi della nostra città e delle sue frazioni.

Tutto questo è reso possibile grazie alla sinergia tra Amministrazione comunale e Associazioni, dove l’Amministrazione interviene non solo per la parte burocratica e dei permessi ma anche con l’impegno delle risorse umane e aiuti aconomici.

Certamente tutto è migliorabile e perfettibile ma siamo certi che il mondo associativo massetano troverà sempre nell’amministrazione comunale una controparte attenta e disponibile alle loro necessità.

Ci auguriamo, da cittadini e da iscritti al partito democratico, che il periodo delle festività natalizie possa registrare un ampio numero di presenze e non abbiamo dubbi che le proposte di intrattenimento, dalle luminarie, agli eventi, alle scenografie diffuse nel centro storico, rappresenteranno un’attrattiva per molti che decideranno di visitare il nostro paese.

Il Partito Democratico - conclude Lidia Bai - sarà impegnato a sostenere ed aiutare l’attività di programmazione dell’amministrazione e contemporaneamente avrà sempre la porta aperta a tutte le associazioni, se lo desidereranno, per ascoltare le problematiche, le esigenze e i programmi sui quali vorranno confrontarsi».