Artemare Club festeggia la Giornata Nazionale del Mare

Monte Argentario: Open Day della sede di Artemare Club, nel Corso Umberto di Porto Santo Stefano, martedì 11 aprile per la Giornata Nazionale del Mare, da non confondere con la Giornata Mondiale che invece cade a fine settembre fortemente voluta dall’Onu per sensibilizzare l’opinione pubblica in merito al rispetto dell’ambiente marino, volontà che ritroviamo anche nella giornata che il nostro paese ha dedicato al mare, fondamentale per la vita stessa sul nostro pianeta, istituita con l’entrata in vigore del nuovo Decreto sul Codice della Nautica, D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 – Art. 52 per valorizzare il mare come risorsa economica, culturale, scientifica, ricreativa.



Ricorda Artemare Club che «questo giorno vuole aiutarci a riflettere sull’importanza del rispetto e della conoscenza del mare, che è una risorsa preziosa per tutti quanti, in particolare per il nostro paese che è una penisola circondata su tre lati dall’acqua, che diventano anche fonte di sostentamento per le popolazioni che abitano sulle coste come sa bene la Maremma chiamata anticamente Contrade Marittime».

Artemare Club che come noto è la casa delle donne e degli uomini che amano il mare, lo navigano, lo praticano sopra e sotto, lo rispettano, lo proteggono, lo documentano, lo raccontano, lo recitano, lo musicano, lo cantano, lo ballano e lo rendono accessibile a tutti, partecipa anche al Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile 2021-2030, voluto dall’Onu all’interno della promozione dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.