“ARCHEO-NAUTILUS” terminato il documentario

Grosseto: Ha preso avvio il 20 ottobre 2021 il progetto ARCHEO-NAUTILUS, a cura del Lions Club Piombino e dell’Assessorato all’Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Piombino che ha visto coinvolti tre istituti di scuola secondaria superiore: Polo Bianciardi di Grosseto, Einaudi-Ceccherelli, Carducci-Volta-Pacinotti di Piombino.

Il Lions Club Piombino è, da sempre, impegnato nel sostegno di attività di “service” per la comunità, in particolare in azioni che hanno l’obiettivo di aiutare i giovani nel loro percorso educativo e di inserimento nel mondo del lavoro.

Obiettivo principale del Club era quello di elaborare un progetto condiviso, interscolastico, multidisciplinare, esplorativo che possedesse la giusta dose di stimoli, curiosità, storia e fascino, adatti a coinvolgere il più alto numero di ragazzi possibile in un esperimento didattico unico.

Il progetto ARCHEONAUTILUS, in collaborazione con il Ministero della Cultura (Soprintendenza ABAP di Pisa e Livorno e Soprintendenza del Mare) con il coordinamento scientifico di un archeologo, è stato un vero e proprio percorso sperimentale di ricerca archeologica sottomarina che ha visto gli studenti impegnati nel rilevare e studiare relitti di età antica, acquisendo nozioni e competenze per loro del tutto nuove e poi portare il frutto della loro esperienza a conoscenza della comunità.

Tutte le fasi del progetto sono state compiute e finalmente il documentario, un lungometraggio di ben novanta minuti, è ultimato e pronto per la proiezione!

«Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno permesso di arrivare a questo bellissimo risultato – dice Barbara Rosini, dirigente scolastico del Liceo Musicale di Grosseto – iniziando da Miriano Botteghi che ha pensato il progetto, a tutti gli esperti che hanno permesso di far provare ai ragazzi pratiche ed emozioni uniche: Carolina Megale, Marco Paperini, Andrea Bada. Un grazie sentito al nostro esperto musicale esterno, il M° Riccardo Cavalieri, che ha coordinato i lavori degli alunni di classe 4a e 5a musicale per la composizione, l’arrangiamento, l’esecuzione e la registrazione della meravigliosa colonna sonora. Un grazie inoltre a tutti i docenti del Liceo Musicale che hanno collaborato al progetto in particolar modo i professori Gloria Mazzi, Lorenzo Pezzella e Michele Spagnuolo. La mia gratitudine va inoltre anche agli altri attori di questo progetto: ’I.P.S.I.A. Carducci – Volta - Pacinotti di Piombino, coordinati dal prof. Michele Collavitti, e l’Istituto Einaudi – Ceccherelli coordinati dalla prof.ssa Lara Androvandi. I ragazzi di tutte le scuole si sono dimostrati coinvolti ed estremamente attenti e collaborativi.

Un ringraziamento ed un sincero plauso va anche a Paul Russel e Andrea Vogt dell’azienda MILLSTREAM che si è occupata del montaggio di tutte le immagini e delle musiche per la concreta realizzazione del documentario. La mia sentita riconoscenza va anche al Comune di Piombino, nella persona dell’Assessore Simona Cresci, che ha da subito partecipato e collaborazione con vivo entusiasmo. Infine la mia autentica gratitudine va al Lions club Piombino, in modo particolare verso l’attuale past president Miriano Botteghi che, oltre ad avere la paternità del progetto interscolastico multidisciplinare, con grande disponibilità ha svolto il ruolo di tutor aziendale di per quelle scuole che lo hanno inserito tra i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento».

«In questo percorso i nostri ragazzi hanno acquisito delle nuove nozioni e si sono cimentati in ambito professionale su ciò che avevano già sperimentato tra i banchi di scuola – dice Gloria Mazzi, referente del PCTO del Liceo Musicale di Grosseto – voglio aggiungere i miei ringraziamenti alla nostra Dirigente Scolastica Barbara Rosini che ha da subito accolto con favore la partecipazione della scuola ad ARCHEO-NAUTILUS».