Appuntamento a Montiano con "Hot Sauce Band"

Redazione Magliano in Toscana: Una serata all’insegna della buona musica, con il Quartetto internazionale anni ’80 "Hot Sauce Band". L’evento si terrà a Montiano, in Piazza del Plebiscito, questa sera sabato 27 maggio a partire dalle ore 21:00.

L’evento è organizzato dal Comune di Magliano in Toscana e l’ingresso è libero e gratuito.

