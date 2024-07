Appuntamenti letterari: a Capalbio arriva “Stante così le cose”

La presentazione del romanzo di Lorenzo Mantiglioni si terrà domenica 7 luglio, alle ore 19, alla Terrazza de Il Frantoio. Con l’autore dialogherà Andrea Zandomeneghi



Capalbio: Proseguono gli appuntamenti letterari della stagione culturale di Capalbio. Domenica 7 luglio, alle ore 19, alla Terrazza de Il Frantoio si terrà la presentazione di “Stante così le cose” di Lorenzo Mantiglioni. Il romanzo, edito da Edizioni creativa, unisce la violenza della guerra in Ucraina con la sparizione del confine tra il mondo reale e quello virtuale, all’interno di un’Europa sempre più violenta e sull’orlo della crisi. Con l’autore dialogherà Andrea Zandomeneghi.

Sinossi di “Stante così le cose”. In un’Europa vittima della crisi economica e minacciata da un gruppo terroristico ucraino, vive e lavora Enzo, un infelice social media manager che collabora al successo della serie televisiva italo-americana “Sex and italian life”. E mentre il protagonista tenta di superare lo sconforto per la rottura con la compagna bosniaca Simona Hadžić, la condizione sociale dell’Italia precipita in maniera irreversibile.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario della stagione culturale capalbiese è possibile visitare il sito www.fondazionecapalbio.it oppure scrivere all’indirizzo info@fondazionecapalbio.it.