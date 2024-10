Grosseto: Si sono aperte le elezioni al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. Fino a sabato 5 ottobre si vota per eleggere i membri elettivi dell’assemblea consortile (15 su 28) ed è già possibile farlo nei seggi allestiti nelle sedi consortili di Grosseto (viale Ximenes 3), Siena (via Leonida Cialfi 23, località Pian delle Fornaci), Manciano-Marsiliana (strada del Camerone, località Marsiliana), Monteroni d’Arbia (via Galilei 45/G, località Ponte d’Arbia). Questi seggi restano aperti tutti i giorni dalle ore 9 alle 19 e, in caso di importante affluenza alle urne, il Consorzio ha previsto l’apertura di seggi supplementari per garantire il diritto di voto a tutti gli elettori. Intanto già domani mercoledì 2 ottobre nella sede di Grosseto sarà aperto un secondo seggio per facilitare le operazioni di voto.

Nella sola giornata di sabato 5 ottobre sarà possibile votare anche negli altri 46 seggi che Cb6 ha allestito nei comuni del comprensorio consortile, tra le province di Grosseto e Siena. La raccomandazione del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è comunque quella di utilizzare tutte le giornate di apertura dei seggi, per evitare possibili lunghe attese sabato 5 ottobre, quando è prevista la maggiore affluenza.

Per tutte le informazioni sull’ubicazione dei seggi, sulle modalità di voto e sull’importante appuntamento elettorale è possibile collegarsi al sito https://cb6toscanasud.it/category/elezioni-consortili-2024/ o contattare Cb6 al numero 056422189.