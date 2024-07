“Golden hour”, la nuova iniziativa enogastronomica di Voltumna srls in programma sabato 13 luglio, alle 18,30, con partenza dal porticciolo di Bolsena



Bolsena: Aperitivo in barca sul lago di Bolsena all’ora del tramonto, facendo il bagno nelle acque dell’isola Bisentina. È “Golden Hour”, la nuova proposta enogastronomica di Voltumna Srls per sabato 13 luglio, con partenza dal porticciolo di Bolsena alle 18,30.

Si navigherà sul lago vulcanico più grande d’Europa ammirando la bellezza del suo territorio e i borghi rivieraschi che vi si affacciano, per poi rimanere affascinati dall’incanto dell’isola Bisentina, in cui natura e arte si fondono per dare vita a uno scenario unico, un luogo di contemplazione la cui storia si perde nei secoli, dove fare un rinfrescante bagno in acque limpide. La traversata sarà allietata dal buffet curato dalla Pasticceria Bistrot 2.0 e dalla degustazione delle bollicine dell’Antica Cantina Leonardi, in compagna del produttore, che farà conoscere tutti i segreti dell’azienda vitivinicola montefiasconese. L’iniziativa è in collaborazione con l’eno-tabaccheria “Dal Biondo” e Navigazione Alto Lazio. Per il numero limitato dei posti è obbligatoria la prenotazione. Si può scrivere all’email voltumna175@gmail.com o chiamare i numeri 328 8965009 – 320 2467716, per avere informazioni più dettagliate.