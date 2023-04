ANPI, il punto sulla "Settimana della Liberazione"

Proseguono gli eventi per la settimana della Liberazione organizzati dalla Sezione “Carla Nespolo”. Soddisfazione per le celebrazioni del 25 Aprile ad Orbetello, Isola del Giglio e Marina di Grosseto



Grosseto: Una Festa della Liberazione che si espande per un'intera settimana, con iniziative pubbliche che hanno coinvolto la cittadinanza in prossimità del 25 Aprile, festeggiato con cerimonie e deposizioni di fiori sia nella città capoluogo che nei comuni di Orbetello ed Isola del Giglio dove sono attivi i due circoli ANPI territoriali.





Una settimana intensa iniziata venerdì 21 con l'inaugurazione della mostra ed il seminario che, a 80 anni dall'inizio dell'esperienza della Resistenza e della lotta di Liberazione ed a 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione, hanno reso omaggio alle 21 Madri Costituenti della Repubblica Italiana in programma fino a venerdì 28 aprile all'interno della prestigiosa sede istituzionale della Provincia di Grosseto, presso Palazzo Aldobrandeschi in piazza Dante Alighieri.

Una settimana dedicata alla Liberazione d'Italia dalla violenta oppressione nazifascista che è proseguita con appuntamenti giornalieri, come di consueto, al Festival Resistente promosso dall'ARCI al Cassero Senese nel corso del quale è proseguita la raccolta di firme per l'appello indirizzato al Prefetto di Grosseto per fermare l'intitolazione di una via al razzista ed al gerarca fascista Almirante, insieme alla sottoscrizione della proposta di legge costituzionale per porre argine all'autonomia differenziata che spaccherebbe il Paese. Nel pomeriggio del 25 Aprile inoltre , insieme a rappresentanti e dirigenti provinciali, la Sezione ANPI dedicata a Carla Nespolo, la prima donna ad essere eletta presidente nazionale delle partigiane e dei partigiani, sono stati deposti dei fiori sotto la targhe della via che a Grosseto ricorda Norma Parenti, partigiana e medaglia d'oro al valor militare alla quale è intitolato il Comitato Provinciale dell'ANPI.



Grande soddisfazione è stata espressa dalla Presidente Daniela Castiglione per il ritorno pubblico del 25 Aprile, Festa Nazionale della Repubblica Italiana, nella città di Orbetello ed anche sull'Isola del Giglio, dove la tradizione dei valori democratici e repubblicani ha preso vita attraverso il gesto, dal forte valore simbolico, della deposizione di un mazzo di fiori alla lapide ai caduti in piazza della Dogana a Giglio Porto.





La Sezione ANPI "Carla Nespolo" invita infine a partecipare alle prossime iniziative previste giovedì 27 aprile a Grosseto, in collaborazione con UCCA ed il circolo ARCI Khorakhanè che a partire dalle ore 20 prevede una “cena resistente” e la proiezione gratuita del documentario “Marcia su Roma” diretto da Mark Cousins, e poi nella mattinata di venerdì 28 aprile ad Orbetello, insieme al locale Circolo ANPI, la commemorazione in ricordo delle vittime civili del bombardamento del 1944, con l'impegno assunto dall'amministrazione di pianificare insieme, già per il prossimo anno, una grande Festa della Liberazione.