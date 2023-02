Cronaca Annullata per maltempo la terza sfilata del Carnevale Follonichese 26 febbraio 2023

Redazione Follonica: L'Associazione Carnevale Follonichese comunica che la sfilata dei carri allegorici e delle mascherate organizzata per domani, domenica 26 febbraio, è stata annullata.

L'Associazione e i rioni, viste le condizioni meteo avverse per pioggia e vento, e considerata la diramazione dell'allerta gialla da parte del servizio preposto della Regione Toscana, hanno deciso di annullare la manifestazione. La sfilata non verrà recuperata, i carri e le mascherate torneranno a sfilare domenica 5 marzo per l'ultima domenica di carnevale. Seguici





