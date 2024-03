Sport Andrea Dondoli qualificato agli Europei Juniores di nuoto in Lituania 7 marzo 2024

7 marzo 2024 240

240 Stampa

Redazione

Follonica: L’atleta Andrea Dondoli degli Amatori Nuoto Follonica tesserato con la Virtus Buoncovento, si prepara per un’impresa straordinaria. Andrea si è qualificato per gli Europei Junior nei 100 rana, con un tempo eccezionale di 1’02”29 durante le gare di selezione nazionali. Con ben 9 anni di allenamento presso la piscina degli Amatori Nuoto Follonica, Andrea ha dimostrato costanza, dedizione e un talento. I coach degli agonisti, Andrea Bronzi e Roberto Merlini, non solo lodano le sue performance in acqua ma anche la sua educazione e responsabilità, attributi che sono il suo vero punto di forza. Gli Europei Junior, in programma dal 2 al 7 luglio 2024 in Lituania, rappresentano un’opportunità straordinaria per Andrea. La squadra Virtus Buonconvento e gli Amatori Nuoto Follonica sono uniti nel sostenere il talentuoso atleta. Forza Andrea! In bocca al lupo per questa straordinaria opportunità. La tua città e la tua squadra sono con te in questo emozionante viaggio.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Andrea Dondoli qualificato agli Europei Juniores di nuoto in Lituania Andrea Dondoli qualificato agli Europei Juniores di nuoto in Lituania 2024-03-07T15:51:00+01:00 220 it Gli Europei Junior, in programma dal 2 al 7 luglio 2024 in Lituania, rappresentano un’opportunità straordinaria per Andrea. La squadra Virtus Buonconvento e gli Amatori Nuoto Follonica sono uniti nel sostenere il talentuoso atleta. PT1M /media/images/WhatsApp-Image-2024-03-07-at-09-37-22-1.jpg /media/images/thumbs/x600-WhatsApp-Image-2024-03-07-at-09-37-22-1.jpg Maremma News Follonica, Thu, 07 Mar 2024 15:51:00 GMT