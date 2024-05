Politica Amministrative. “ROCCASTRADA Progressista” si presenta martedì 7 maggio in Sala Pegaso 5 maggio 2024

5 maggio 2024 218

218 Stampa

Redazione

Grosseto: Nelle prossime elezioni comunali 8-9 Giugno a Roccastrada, sarà presente anche la lista “ROCCASTRADA Progressista”, formata, come si vede nel simbolo, dal Movimento 5Stelle e Rifondazione Comunista. La Lista verrà presentata, nel corso di una conferenza stampa presso la sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto, il giorno martedì 7 maggio alle ore 10.00.



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Amministrative. “ROCCASTRADA Progressista” si presenta martedì 7 maggio in Sala Pegaso Amministrative. “ROCCASTRADA Progressista” si presenta martedì 7 maggio in Sala Pegaso 2024-05-05T13:41:00+02:00 83 it Amministrative. “ROCCASTRADA Progressista” si presenta martedì 7 maggio in Sala Pegaso PT1M /media/images/SIMBOLO-LISTA-roccastrada-progressista.jpg /media/images/SIMBOLO-LISTA-roccastrada-progressista.jpg Maremma News Roccastrada, Sun, 05 May 2024 13:41:00 GMT