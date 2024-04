Amministrative, Monica Faenzi: “Pronta a correre a capo di Scarlino Futura”

Scarlino: “Dopo un lungo e proficuo dialogo iniziato nelle ultime settimane con gli esponenti di Scarlino Futura, sono pronta a correre come candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative di Scarlino”. È quanto afferma, Monica Faenzi, ex parlamentare ed ex sindaco del comune di Castiglione della Pescaia.



“Dieci anni fa con molti scarlinesi avevamo dato vita ad un progetto ambizioso che si poneva l’obiettivo di ridisegnare lo sviluppo economico e la valorizzazione del territorio. Un progetto che avrebbe prodotto un vero e proprio cambiamento e migliorato la qualità della vita dei cittadini. In questi dieci anni – prosegue Faenzi, – il mio dialogo con la comunità scarlinese non è mai venuto meno. Per questo, le problematiche del territorio e la mancanza di valorizzazione dello stesso mi spingono oggi più che mai a riprendere il cammino intrapreso dieci anni fa scendendo nuovamente in campo in prima persona. Presto sarà ufficializzata la lista e i candidati che mi appoggeranno in questa esaltante sfida”, conclude Monica Faenzi