Amministrative: La Lega presenta la candidatura a Sindaco di Gilberto Alviani al Comune di Seggiano

Seggiano: A lanciare la candidatura di Gilberto Alviani sono Susanna Ceccardi europarlamentare della Lega assieme al commissario provinciale, il consigliere regionale, Massimiliano Baldini: "Quando siamo venuti sull'Amiata a metà marzo - commentano Ceccardi e Baldini - abbiamo approfonditamente parlato con Gilberto e con tutto il gruppo abbiamo ritenuto che fosse lui il candidato migliore per poter dare un cambio di passo al Comune di Seggiano".



"Sono veramente onorato della fiducia riposta sulla mia persona - commenta il candidato di tutto il centro destra Gilberto Alviani - ringrazio tutti, il mio partito, la Lega, con tutta la dirigenza regionale e provinciale a partire dal commissario Massimiliano Baldini, Fratelli d'Italia, in particolare l'on. Fabrizio Rossi e il Presidente provinciale Luca Minucci entrambi sempre presenti e coscienti dell'importanza di correre uniti, così come i due rappresentanti locali del partito di Giorgia Meloni, Mario Simi consigliere di opposizione e Lucio Bernardelli, e infine Forza Italia, con l'amico Riccardo Ciaffarafà, per il loro sostegno. Allo stesso tempo invito tutti coloro che sono stanchi della gestione avuta nel Comune di Seggiano negli ultimi 5 anni ad aiutarci per far sì che Seggiano torni a splendere come merita. Colgo quest'occasione per svelare il nome della lista civica che mi sosterrà: INSIEME PER CAMBIARE". Conclude Alviani.

Grande soddisfazione è espressa anche dal direttivo locale della sezione Lega Amiata con i consiglieri Alberto Lazzeretti e Luca Salvadori: "Gilberto in questi 5 anni di opposizione è sempre stato attivo, molto spesso criticando l'azione amministrativa dell'attuale sindaco, ma sempre con spirito costruttivo con proposte concrete e puntuali. Ha saputo fin da subito costruire intorno a sé una squadra con un obiettivo chiaro essere pronto per guidare il Comune di Seggiano e siamo certi che ce la possa fare. Giunti alla fine del mandato vogliamo anche ringraziare l'altro consigliere del gruppo lega a Seggiano, Marzio Borri, per il suo contributo". Concludono i due esponenti della Lega.

Soddisfazione viene espressa anche da Mario Simi capogruppo dell'altra formazione di opposizione consiliare: "Con Gilberto abbiamo costruito un percorso durato 5 anni che vede adesso unire le nostre forze per portare un'alternativa valida e vincente che possa risultare maggioritaria alle prossime elezioni".