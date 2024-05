Amministrative. Fratelli d’Italia e Lega a Sorano con Ugo Lotti e la civica “Sorano rinasce”

Grosseto: “Siamo molto orgogliosi di annunciare il nostro sostegno alla lista civica “Sorano Rinasce” - Lotti Sindaco. Riteniamo che Ugo Lotti sia la persona giusta per la rinascita di questo territorio, per esperienza e percorso personale, un percorso civico aperto che vedrà anche il nostro apporto.

Il territorio di Sorano ha bisogno di politiche di rilancio, di attuare iniziative contro il crollo demografico e lo spopolamento, di ridare prospettiva ai più giovani che abbiano la possibilità di lavorare e di crearsi un futuro e non essere costretti a cercarlo altrove. Siamo sicuri che attraverso il lavoro attento ed il programma di sviluppo che Ugo Lotti e la sua squadra metteranno in campo, Sorano potrà rinascere ed avere amministratori pronti, preparati e mossi esclusivamente dall’amore per il proprio territorio”. A dichiararlo in una nota congiunta sono il presidente provinciale FDI Luca Minucci, il commissario provinciale della Lega Massimiliano Baldini il presidente FDI Colline del fiora Giuseppe Dominici e il segretario intercomunale colline Albegna-Lega Silvia Magi.