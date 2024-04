Politica Amministrative, FDI Scarlino: “Grande soddisfazione per candidatura sindaco Monica Faenzi” 13 aprile 2024

13 aprile 2024 242

242 Stampa

Redazione

Scarlino: “Fratelli d'Italia Scarlino accoglie con grande soddisfazione la candidatura a sindaca di Scarlino di Monica Faenzi. Ci sono stati mesi di incontri con la lista Scarlino Futura e un costante reciproco impegno da parte di tutti per addivenire alla condivisione del programma elettorale e della candidatura di Monica.

Siamo riusciti a riannodare i fili che si erano interrotti 10 anni fa, quando la candidata sindaca di Scarlino, sostenuta da tutto il centrodestra, arrivò a soli 20 voti dalla vittoria. Oggi siamo convinti che, con la collaborazione di tutti, andremo oltre quel risultato, dando finalmente al nostro Paese un'amministrazione unita, coesa e che sappia risolvere i tanti problemi ancora irrisolti, a partire dal Piano Operativo. Ci siamo messi subito al lavoro, come è nostro costume, per proporre ai cittadini i nostri futuri impegni basati sulle esigenze contingenti e su quelli che riteniamo i capisaldi della futura amministrazione: sviluppo, turismo, ambiente. Con Monica Faenzi, siamo convinti che grazie anche alle nostre proposte e alla collaborazione di tutta la nostra area politica di riferimento, che invitiamo a convergere sulla sua candidatura, questi obiettivi saranno pienamente raggiunti”, termina Fratelli d'Italia Scarlino. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Politica Amministrative, FDI Scarlino: “Grande soddisfazione per candidatura sindaco Monica Faenzi” Amministrative, FDI Scarlino: “Grande soddisfazione per candidatura sindaco Monica Faenzi” 2024-04-13T08:06:00+02:00 216 it Amministrative, FDI Scarlino: “Grande soddisfazione per candidatura sindaco Monica Faenzi” PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/07/12/20210712120507-9fe27b6e.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2021/07/12/20210712120507-9fe27b6e.jpg Maremma News Scarlino, Sat, 13 Apr 2024 08:06:00 GMT