Amichevole di lusso per il Bbc Grosseto che sabato allo Jannella sfida il Club Italia LA28

Grosseto: Con l’organico finalmente quasi al completo, il BBC Grosseto sfida sabato pomeriggio alle 15, allo stadio Roberto Jannella, il club Italia LA28 guidato da Gianguido Poma, che da martedì scorso sta effettuando un raduno nell’impianto di via della Repubblica.

Per i ragazzi di Junior Oberto è sicuramente una prova interessante in vista dell’esordio in campionato del 26-27 aprile. Lo staff tecnico potrà contare in quest’occasione anche su Martini, Tomsjansen e Noguera. L’unica assenza è dunque quella di Jorge Barcelan, atteso per metà della prossima settimana. Il team biancorosso avrà insomma una identità ben precisa contro i prospetti azzurri e dall’incontro di sabato verranno fuori sicuramente buone indicazioni per la stagione che sta per prendere il via. Il Bbc tornerà in campo poi sabato 13 aprile con un doppio incontro a Macerata.