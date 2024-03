Alluvione. On. Rossi (FDI): "Grazie al Governo. 66 mln promessi sono fatto concreto"

Firenze: "Il Governo guidato da Giorgia Meloni è quello delle promesse che sono sinonimo di fatti. Grazie all'impegno dell'esecutivo, del ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto e all'incessante lavoro della collega pratese di Fratelli d'Italia, Onorevole Chiara La Porta, che ha dimostrato un'attenzione sempre altissima per rispondere ai quei territori in stato d'emergenza colpiti dall'alluvione, oggi 66 milioni di euro in più, promessi dal presidente del Consiglio a Firenze in occasione della firma dell'accordo del FSC con il presidente della Regione Eugenio Giani, saranno destinati agli interventi necessari. Questo Governo dimostra ancora una volta che, mentre la sinistra parla, accusa strumentalmente, polemizza, ottenendo solo di mortificare le famiglie e le imprese che da mesi vivono un dramma, ha ben chiara la strada e il fine da raggiungere. Esserci, e non abbandonare mai le comunità e le aziende in difficoltà". Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.