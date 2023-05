Dalla regione Allerta meteo per rischio idraulico fino alle ore 13 di giovedì 18 maggio 17 maggio 2023

Pamela Pucci Firenze: Una allerta meteo per rischio idraulico del reticolo minore e rischio idrogeologico, con possibilità di temporali e forte vento è stato emanato dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, con validità dalle ore 13 di giovedì 18 maggio. L’allerta è di colore ‘arancione’ per il Casentino, la Romagna toscana e la Valtiberina e di colore ‘giallo’ per il resto delle province di Arezzo, Firenze, Prato, Pistoia, Pisa e Lucca Deboli precipitazioni e temporali possibili anche su resto della regione.

A causa di una depressione centrata sul medio Adriatico nella seconda parte della giornata di oggi, mercoledì 17, si avranno deboli piogge sulle zone appenniniche - in particolari quelle rivolte sui versati adriatici - con cumulati medi e massimi poco significativi. Ci saranno inoltre piogge o brevi rovesci e temporali sulle zone centro-meridionali, soprattutto quelle prossime alla costa livornese e grossetana, con cumulati medi non significativi. Domani, giovedì, la situazione sarà simile, con deboli precipitazioni sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino nella prima parte della giornata e rovesci sparsi dal pomeriggio sulle zone centro-meridionali. Per quanto riguarda il vento, sono previste raffiche di Tramontana/Grecale fino a 70-80 km/h sui crinali appenninici, fino a 50-60 km/h in collina e fino a 40-50 km/h in pianura, sottovento ai rilievi. Mare molto mosso a largo sia oggi che domani. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici





