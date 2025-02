Tarquinia: Alla scoperta della Tarquinia medievale, tra arte, gastronomia e giochi di ruolo. È quanto propone a febbraio l‘Assessorato alle Aree archeologiche, Biblioteca e Archivio del Comune di Tarquinia, con un programma ricco di iniziative pensato per far conoscere uno dei periodi che ha più segnato la storia della città. Il 2 e il 16 febbraio, partenza alle 10 da palazzo Vitelleschi, torna “Al tramonto del medioevo. Corneto e il suo cardinale” con due visite guidate curate da Isa Bianchi per ammirare alcuni luoghi del centro storico parte integrante della mostra “1437. La Madonna di Filippo Lippi, Tarquinia e il cardinale Vitelleschi”, che vede il capolavoro dell’artista fiorentino esposto fino al 4 marzo 2025 negli ambienti del Museo Nazionale Archeologico. Sarà possibile ammirare il duomo, la chiesa di Santa Maria in Castello, il palazzetto di Santo Spirito, sede dell’archivio storico comunale, la sala degli affreschi del palazzo comunale. Il 22 febbraio, alle 15, i locali dell’infopoint alla Barriera San Giusto ospiteranno il laboratorio gastronomico “A Carnevale nel medioevo: il cibo di grasso” tenuto dalla cuoca Vittoria Tassoni, in collaborazione con l’azienda agricola “Ape Velka” e l’erboristeria “Mirtilli e Merletti”. Il 23 febbraio, alle 15, l’archivio storico comunale di piazza Titta Marini farà da teatro a un sorprendente gioco di ruolo interattivo tenuto da Luca Polidoro, esperto di beni archivistici e librari. Per avere informazioni su costi e modalità di partecipazione è possibile chiamare lo 0766.849282 o scrivere a turismotarquinia@gmail.com. Si possono effettuare le prenotazioni anche online al link https://tinyurl.com/tarquinia-biglietti.