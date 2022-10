Alla scoperta della nuova Galleria d'arte Ticci con Mauro Papa

Giovedì 6 ottobre la visita guidata gratuita con il direttore del Polo culturale Le Clarisse



Grosseto: Nel programma di eventi della Città visibile c'era anche l'inaugurazione della nuova galleria d'arte dell'antiquario Maurizio Ticci, in via Andrea da Grosseto. E adesso che la galleria è in piena attività, proprio nel cuore della città, per conoscere meglio tutte le opere d'arte che contiene arriva un'occasione speciale: una visita guidata gratuita condotta dal direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa. L'appuntamento è per giovedì 6 ottobre alle ore 18.





La galleria d'arte Ticci è stata inaugurata con la mostra “Capolavori d’arte dal Seicento al Novecento” che propone – tra le altre – opere del senese Niccolò Tornioli, del pitiglianese Francesco Zuccarelli, del maestro macchiaiolo Giovanni Fattori, di Luigi Fioroni, cresciuto a Santa Fiora, e ancora De Chirico, Soffici, Rosai, Maccari e Guttuso, oltre a un'importante sezione di opere grafiche firmate da Chagall, Mirò, Picasso, Christo e Warhol.

«Sarà l'occasione – dice Mauro Papa – per festeggiare l'apertura di un nuovo luogo dell'arte vicino al Polo delle Clarisse».

Nelle foto: l'inaugurazione della galleria d'arte Ticci e un'opera di Luigi Fioroni