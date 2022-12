Alla Fonderia Leopolda arriva “Il fiore azzurro”, lo spettacolo per adulti e bambini

Domenica 18 dicembre, alle ore 17, il secondo appuntamento della rassegna “Famiglie a teatro” con la compagnia Burambò



Follonica: Secondo appuntamento della rassegna “Famiglie a teatro” con “Il fiore azzurro”, lo spettacolo della compagnia Burambò. Domenica 18 dicembre, alle ore 17, sul palco del Teatro Fonderia Leopolda andrà in scena una fiaba ricca di spunti per riflettere attraverso la leggerezza e il gioco, di e con Daria Paoletta, adatta ad un pubblico sia di adulti che di bambini.

"Il fiore azzurro" racconta di un viaggio, quello compiuto da Tzigo, una figura in gommapiuma scolpita da Raffaele Scarimboli, che attraversa la storia di un popolo, quello tzigano, tramite l’accettazione del diverso, il superamento delle avversità della vita, l’amicizia e la capacità di immaginare che il proprio destino non sia scritto ma che sia in continuo cambiamento. La narratrice è per il protagonista un’amica, una compagna, una spalla su cui piangere e, al tempo stesso, colei che disegna per lui gli spazi, attraverso un utilizzo sapiente della voce e del corpo d’attrice.

La compagnia Burambò, nasce a Foggia nel 1996 con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, che dopo una lunga esperienza di teatro per ragazzi approdano ad un teatro di figura rivolto non solo ad un pubblico di bambini. La Compagnia inizia con l’utilizzo di burattini in baracca tradizionale, approfondendo poi sempre più la sua ricerca di materiali e tecniche sperimentali: dall’uso della cartapesta fino alla costruzione di marionette da tavolo e pupazzi in gommapiuma e legno di varie dimensioni, tali da affiancare l’attore sulla scena e con lui interagire. Oggi non soltanto costruisce da sé il materiale necessario per i suoi spettacoli (baracche, burattini, scenografie…), ma adatta o elabora personalmente i testi, le musiche, le sonorità e le atmosfere, cercando di suscitare le suggestioni e i ritmi necessari allo sviluppo d’ogni singola narrazione.

Le porte del teatro, inoltre, si apriranno alle ore 15,30 e i bambini saranno accolti con una merenda (gratuita per i bambini) e con laboratori creativi sul tema trattato dallo spettacolo, il tutto a cura di Cantiere Cultura Follonica e la libreria AltriMondi.

Al termine dello spettacolo una operatrice di Zaches Teatro (che ha scelto quest'anno gli spettacoli proposti nella rassegna “Famiglie a teatro”) condurrà un piccolo incontro di approfondimento tra i bambini e la Compagnia.

Per acquistare i biglietti, che hanno un costo di 5 euro, è possibile visitare il sito www.adarte.18tickets.it oppure recarsi all’ufficio Iat a Follonica, in via Roma 49, dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 12.30 o dalle ore 16.30 alle ore 19.