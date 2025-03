All'Oasi Wwf della laguna di Orbetello una conferenza su come mantenere selvatico il lupo

Orbetello: Sabato 29 marzo alle 17:00, presso il Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’Oasi WWF Laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “Il Progetto LIFE Wild Wolf per mantenere selvatico il lupo nell'Europa del nuovo millennio”, con interventi su 'Il Progetto LIFE Wild Wolf: un nuovo approccio alla conservazione del lupo' a cura della dott.ssa Valeria Salvatori, Project Manager IEA, 'Il fenomeno dei lupi confidenti in Italia' a cura della dott.ssa Paola Fazzi, Coordinatore tecnico IEA, 'Il ruolo delle istituzioni nella gestione dei lupi confidenti' a cura del Ten. Col. Gordon Cavalloni, Carabinieri Forestale CUFAA.

Il progetto LIFE WILD WOLF è partito nel gennaio 2023 e terminerà nell’agosto 2027. Coordinato dall’IEA (Istituto di Ecologia Applicata) vede la partecipazione di 9 paesi europei e 18 beneficiari associati. Il principale obiettivo del progetto è limitare le occasioni di interazione tra i lupi e le persone nelle aree urbane e periurbane, senza perdere il ruolo ecologico del grande carnivoro né l'identità culturale delle comunità locali. Vengono raccolti dati sui casi di lupi confidenti in ciascun Paese, analizzandoli per stimare modelli e descrittori di diversi tipi di comportamenti. Il Progetto si propone di sviluppare un protocollo di intervento, che sarà testato, per la gestione dei casi più problematici e le modalità di intervento precoce, e di identificare gli elementi dell'interazione lupo-cane ed implementare misure per limitare le occasioni di attacchi dei lupi ai cani e le possibilità di ibridazione.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà nel Casale della Giannella ad Orbetello.